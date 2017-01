2016. aasta tipud ja tegijad

Raplamaa Sõnumite toimetus pani aasta lõpus kokku oma edetabeli neist tegijatest ja tegudest, kes/mis eelmisel aastal kõige enam Rapla maakonnas silma hakkasid ja tähelepanu äratasid. See ei tähenda, et tulemus oleks alati olnud positiivne (nt haldusreformi seaduse osas said riigikohtusse pöördunud omavalitsused kaotuse osaliseks).

Nagu ka 2015. aastast kokkuvõtet tehes, kasutasime paremate selgitamisel Eurovisioni lauluvõistluselt tuntuks saanud punktisüsteemi: kõige enam meeldinud kandidaat sai 12, järgmine 10 ja siis juba 8-1 punkti. Kandidaate, kelle vahel valida, oli tunduvalt enam, aga lehte jõudsid kümme enim hääli saanud sündmust ja inimest.

