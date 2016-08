Ajutiste asendajate nimekiri Rapla Perearstikeskuses pikeneb

Rapla valla endise perearsti Ene Palloni nimistule kinnitatakse üha uusi ajutisi asendajaid.

Tänavu 31. märtsil lahkus kauaaegne ja armastatud perearst dr Ene Pallon omal soovil ametist. Terviseameti korraldatud konkurss uue perearsti leidmiseks kukkus läbi ning sellest ajast peale on Rapla Perearstikeskuses dr Palloni nimistusse kuuluvaid patsiente vastu võtnud juba kolm ajutist asendajat, kellele järgneb 12. septembrist neljaski.

Aprillikuus alustas teise kursuse peremeditsiini resident dr Katrin Lätt, kes kinnitati dr Palloni nimistu ajutiseks asendajaks lepinguga kolmeks kuuks. Juulikuust alustas tööd järjekordne ajutine asendaja dr Ülla Porgasaar, kes Terviseameti peaspetsialisti Marilin Sternhofi sõnade kohaselt määrati nimistu patsientidele üldarstiabi osutama üheks aastaks, aga kelle vahetas juba ühe kuu möödudes välja dr Ene Linn, kuna Porgasaar soovis asenduse varem lõpetada. Nüüd, kus jälle on üks kuu möödas, on oodata juba järgmist ajutist asendajat, dr Argo Lätti, kellega praeguse seisuga sõlmitakse leping kuni 31. detsembrini 2016.

Terviseamet: üldarstiabi on tagatud

Igal Eesti Vabariigi kodanikul ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel on õigus registreeruda perearsti nimistusse. Olukorras, kus perearst on oma nimistust loobunud ja konkurss on ebaedukas, tagatakse perearstina jäänud nimistu üldarstiabi teenuse jätkumine ajutise asendaja määramisega kuni uue perearsti leidmiseni.

22. augusti seisuga on dr Ene Palloni nimistus 1868 inimest. Terviseameti otsusega saab perearsti nimistule kinnitada ajutise asendaja kuni üheks aastaks, juhul kui asendaja on peremeditsiini resident või tal on perearsti kvalifikatsioon. Vähemalt üldarsti kvalifikatsiooni puhul saab ajutine asendus kesta kuni kolm kuud. Ajutine asendus määratakse vastavalt nii kauaks, kuni ajutine asendaja on nõus asendust pakkuma. Ühtlasi on asendajal võimalik soovi korral asendamine kokkulepitust varem lõpetada.

Terviseameti peaspetsialist Marilin Sternhof kinnitab, et tänase seisuga ei ole Eestis ühtegi nimistut, millel puuduks perearst või ajutine asendaja. Terviseameti andmetel on Eestis hetkel 799 nimistut, millest koguni 24 on perearstita nimistud ning millele on kinnitatud ajutine asendaja. Ajutiste asendajatega on üldarstiabi Terviseameti hinnangul tagatud, kuna kvalifitseeritud arst on olemas, kes inimesi vastu võtab.

Miks maapiirkondadesse, sealhulgas maakonnakeskustesse, püsivaid perearste ei leita, sõltub Sternhofi sõnul asjaolust, et uued perearstid soovivad tööle asuda üldjuhul Tallinnasse või Tartusse.

Stina Andok / foto: Siim Solman

