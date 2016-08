Käsitöölane: Ruta Tepp-Soonsein sööb lammast, magab lambal, peseb lambaga ja kannab lammast

Ruta Tepp-Soonsein on moekunstnik, kelle loomingut on esitletud Tallinna moenädalal. 2005. aastal seadis ta end sisse Sooniste külla Leevre mõisa maadele, kus ta elab praegugi koos oma laste, koerte ja Gotlandi lammastega.

Sealsamas Leevre mõisas sünnivad naise leivanumbrid – isikupärased ja silmapaistvad lambavillaribadest kasukad.

Kui ma autosse istun ja alustan sõitu Leevre mõisa ehk Tiigi talu poole, olen juba ootusärevil. Ma juba tean, mis mind ees ootab. Elades kauges külas, ümbritsetuna paksudest metsadest ja looklevatest kruusateedest, on ainuõige kasutada kõiki pakutavaid võimalusi inimeste enda juurde meelitamiseks. Seda enam, kui sul on, mida neile näidata ja pakkuda.

Leevre mõisa tegus perenaine Ruta Tepp-Soonsein on külalisi oma koduõel kostitanud juba mitmeid kordi. Seda nii kodukohvikute kui ka avatud talude päeval. Olles ise mõlemal korral kohal käinud, tean, et Leevre mõis on väärt sihtpunkt.

Stina Andok / foto: Alice Võsu

