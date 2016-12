Kehtna Kutsehariduskeskuses on võimalik tõsta oma haridus- ja kutsetaset

Detsembri esimene nädal oli Kehtna Kutsehariduskeskuse toitlustusvaldkonnale märgilise tähtsusega nädal, sest kooli lõpueksamit sooritasid esimesed viienda taseme õppekava läbinud toitlustuskorralduse ja vanemkelneri eriala õppurid. Kõigi õppijate kohta sai iseloomustavalt öelda, et nad on inimesed, kes töötavad oma erialal ning täiendasid olemasolevaid teadmisi-oskusi uutega.

Viienda taseme kutseõpe tähendab sisuliselt kutseeriharidust, mille eesmärk on luua töötavatele inimestele võimalus oma kvalifikatsiooni täiendamiseks või spetsialiseerumiseks. Viies tase on kõrgeim tase kutsehariduses Eestis, kuhu saavad õppima asuda inimesed, kellel on olemas keskharidus või kutsekeskharidus ja erialane kogemus vähemalt kolm aastat.

Kaidi Kauffeldt, Kehtna Kutsehariduskeskuse arendusosakonna projektijuht / foto: erakogu

