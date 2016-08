Kirna mõisapark – iseendani jõudmise koht

Raplamaa kõrval, Järva maakonnas Türi ja Paide vahel asub üks isemoodi mõis, mis tõmbab külastajaid ligi üle terve maailma – Kirna mõis on tuntud oma raviomadustega pargi tõttu.

Esoteerika Keskuse vahendusel toimus 21. augustil ekskursioon mõisapargis. Kirna praegune omanik, sensitiiv Henn Hunt kõneles põhjustest, miks inimesed on nii stressis ja haiged ning mida selle vältimiseks teha.

Henn alustas juttu mees- ja naisenergiatest, kuna istusime pinkidel, mis just neid energiaid mõjutama peaksid. Ta sõnas, et nii mees- kui ka naisenergiad on meis kõigis olemas ja tähtis on hoida need võimalikult tasakaalus. On negatiivne energia (maa energia, naisenergia) ja positiivne energia (kosmose energia, meesenergia). Kui energiad oleksid inimeses tasakaalus, oleks inimene täiesti terve ja tal poleks mitte mingisuguseid probleeme. Sellist inimest, kes oleks täielikus tasakaalus, ei eksisteeri. Küll aga saab endale eesmärgiks seada olla võimalikult tasakaalus.

Mida kõrgem on tasakaal, seda kõrgem on peenvibratsiooni tase. Ja mida kõrgem on peenvibratsiooni tase, seda rohkem teadvus avardub. Kui teadvus on avardunud, hakkame nägema teisi variante sissejuurdunud radade asemel. Mõistusega samastumine on ego. Me peame endid egoks, kuid see on võltsmina.

Aju vasak poolkera on see osa, mis salvestab teiste poolt öeldu ja tekitab illusiooni meist. Tõeline, miljardite aastate vanune tarkus asub aga paremas ajupoolkeras, meie intuitiivses pooles. Selle kaudu on meil ühendus oma tõelise minaga. Kuni me aga kuulame teisi, mida peab-ei pea, siis elame teiste elu, mitte enda oma. “Me oleme ise oma elu loojad, kuid toimetades ainult väljast tuleva info järgi, loome enda elu ennast tegelikult kaasamata,” sõnas Henn.

Helerin Väronen / foto: Helerin Väronen

Loe pikemalt 31. augusti Raplamaa Sõnumitest