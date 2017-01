Kohapärimuse kursusele Raplas kogunetakse mitmest maakonnast

14. jaanuaril algab Raplas taas Eesti Kohapärimuse Keskuse kursus. Kursuste korraldaja ja lektor on ajaloolane Jüri Metssalu. Uurisime tema käest natuke kursuse kohta, tegemistest Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühmas ja noorte kaasamisest kohapärimuse uurimisel.

Kuidas tänavuse kursuse korraldamine on sujunud?

Huvitav on taas märgata, et kursustele on kogunemas inimesi mitmest maakonnast. Eelmisel aastal oli meil inimesi Raplamaalt, Harjumaalt, Lääne-Virumaalt, Tartumaalt, Järvamaalt ja Läänemaalt. Praegu on registreerunute hulgas nii Tallinna, Harju-, Viru-, Järva- kui ka Raplamaa inimesi, kusjuures vähemalt üks neist tunneb sügavamat huvi kodukandi suhtes Põlvamaal.

Olen üsna veendunud, et Rapla on kursuste jaoks sobiv koht. Õppetöö eesmärgiks on ju kutsuda kokku inimesed, kes on huvitatud oma kodukülade uurimisest. Seega on ka loogiline, et loengukoht on maal. Raplasse on hea kokku tulla mitmest maakonnast. Oluline on lihtsalt teha tõhusat teavitustööd, et info kõigi huvilisteni jõuaks.

Helerin Väronen / foto: Mari-Ann Remmel

Loe pikemalt 11. jaanuari Raplamaa Sõnumitest