Muundumise kunst

Metamorfoos on millegi muundumine, teise kuju omandamine, kui algne omandab mingi uue vormi. Ja ehk ka uue tähenduse. Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses on kuni 2. oktoobrini üleval näitus nimega “Metamorfoos”.

Kokku on näitusel 91 pilti, mille autorid on kuus Taani kunstnikku: Annemette Rosenborg Eriksen, Else Vinæs, Erik Jørgensen, Josephine Ernst, Peder Børdsted Pedersen ja Peter Birk.

Helerin Väronen / foto: Katri Lumi

Loe pikemalt 14. septembri Raplamaa Sõnumitest

