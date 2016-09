Politseiga patrullimas: Kergliiklejad, ärge võtke liikluses riske!

Paar nädalat tagasi oli Rapla linnas järjest kaks õnnetust, kus jalgratturid põrkasid kokku sõiduautoga, ühel juhul lõppes see traagiliselt. Patrullisime mõne tunni koos Rapla politseiga, et üle vaadata Rapla kergliikluse valupunktid.

Ühel septembri päeval sõidame fotograafiga Lellest Raplasse. Linnas sees, Viljandi maantee ääres märkame üht vanemat naisterahast kõnniraamiga kõnniteel jalutamas. Ootamatult astub ta paremale-vasakule vaatamata maanteele. Ülekäigurada paistab umbes saja meetri kaugusel. Aeglasel sammul kõndis ta otse keset autoteed. Olime hämmingus. „Kulla tädike, mida sa teed?“ pomisesime mõlemad ning hoidsime hinge kinni, et kõik autojuhid teda ikka märkaks. Õnneks oli Viljandi maanteel sel ajal vaikne.

Juba järgmisel päeval kuuleme toimetuses kõrvulukustavat pidurite vilinat ja kõva kolinat. Aknale joostes näeme omavahel kokku põrganud jalgratturit ja sõiduautot. Sellest õnnetusest, milles kannatada saanud eakas naine hiljem haiglas suri, kirjutasime eelmises lehes. Kuid vaid mõnikümmend minut pärast rasket õnnetust, kui kiirabi ja politsei alles sündmuskohal tegutsesid, ületas üks vanem mees ratastooliga sealsamas vales kohas sõiduteed. Vastassuunas liikuv auto pidi pidurdama, et teda üle lasta. Õnneks oli autode kiirus tol hetkel väike, sest kohapeal oli liiklus häiritud. Sellegipoolest hoidsime taas peast kinni ja mõtlesime, mis toimub?

Samal nädalal, veidi varem oli toimunud veel üks jalgratturiga liiklusõnnetus Välja tänaval, kus kergliikleja sõitis otsa teel liikuvale sõiduautole. Ratturi sõnul ei töötanud tal pidurid ja seetõttu ei õnnestunud kokkupõrget vältida. Õnnelik õnnetus, kus osapooled said omavahel kokkuleppele. Septembris kukkus liikluses veel piduriteta trikitrattaga sõitnud laps. Seega on ainuüksi ühe kuu jooksul Raplamaal lõppenud kergliiklejate jaoks üks õnnetus surmaga ja siis on olnud rida n-ö õnnelikke õnnetusi. Maakonnas võib sarnaseid juhtumeid veelgi olla, kõik ei pruugi politseini jõuda.

Nende sündmuste valguses otsustasime veeta mõned tunnid patrullis koos Rapla politseijaoskonna juhi Janno Ruusi ja patrullitalituse juhi Margus Kaldmaga. Eraldi fookusesse võtsime jalgratturid, kuid pingsalt jälgisime ka jalakäijaid. Vaatasime otsa statistikale ning rääkisime läbi ohutuspõhimõtted ja kehtivad seadused.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 21. septembri Raplamaa Sõnumitest