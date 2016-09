Selgroog on võti inimese juurde

Inimese selja seisund on heaks eluks ülimalt oluline. Istuv töö, füüsiline koormus, valed töövõtted, pikad sõidud ja stress on me seljad viinud aga seisu, kus on vaja juba kõrvalist abi.

Viljandi mnt 6 asuvas Jannete Ilustuudios tegutseb kiro­praktik Ingrid Stahl, kes teeb veel nõelravi ning erinevaid massaaže.

Teekond nii Raplasse kui ka nende alade õppimise juurde on olnud Ingridil pikk ja kirev. Tema elus on kaks läbivat joont, ühelt poolt vaimsed teemad, inimese lahtimõtestamine, ja teiselt poolt majandus- ning ärimaailm. Ta on enda kohta öelnud, et ärimaailmas on ta ohtlik vastane.

Kogu lugu sai alguse sellest, kui Ingrid otsustas pärast keskkooli hõbemedaliga lõpetamist minna Tartusse õppima juurat, kuid sellest ei saanud asja. Edasi viis teda tee Pärnu maakonna haridusosakonda, kuid siis tegid emapoolsed sugulased talle ettepaneku, et Stockholmis saab õppida inglise keeles kaugõppe meetodil majandust. Majandus on Ingridi arvates kõige alus.

Uued tuuled viisid Hiinasse

Stockholmi ülikooli lõpetas ta 1989. aastal. Selleks ajaks puhusid üle Euroopa New Age´i tuuled. Rootsis hakkas see ka võimust võtma ja Stockholmi ülikoolis paigaldati kliinikusse bioenergeetika labor. Kuna Ingridil oli olnud üks autoõnnetus ja pärast seda väsis ta selg ruttu ära, läks ta oma selga bioenergeetika laborisse katsetama ja sattus nii-öelda katsejäneseks. Seal imestati siiralt, kuidas saab inimesel olla selline bioväli, et ta on kas jooga või millegi sellisega varem tegelnud. Ingridi bioväli oli 25 meetri suuruse läbimõõduga.

Sama professor, kes Ingridi bioenergeetikat mõõtis, võttis mõni aeg hiljem ühendust ja ütles, et ta saaks saata naise õppima majanduspsühholoogiat Hiinasse, Shangai meditsiiniakadeemiasse. Ja Ingrid otsustaski minna.

Helerin Väronen / foto: erakogu

