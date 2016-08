Tagasivaade ühes pilguga eelolevale

Raplamaa muusikaõpetajad kogunesid 26. augustil Rapla Loomeruumis, võõrustaja oli Margit Kuhi, kes tutvustas suurepärast enesetäiendamise võimalust Pärimusmuusika Pesa formaadis: pesad on Viljandis, Moostes ja Raplas.

Vaade eelmisele hooajale tõi õpetajate ette pajatama õpilase, kes on aastaid olnud edukas muusikaõpetuse aineolümpiaadidel, jõudes sel aastal ka rahvusvahelisse konkurentsi, kust naasis pronksmedaliga.

Patrik Sebastian Unt ütleb, et osavõtt avardab tema teadmiste piire ja kogemusi ja paneb proovile. See motiveeribki teda. Tegemist on aineolümpiaadiga, mis koosneb õige mitmest osast: teooria, noodist laulmine, eelnev arvustus/essee ja olümpiaadi kõige põnevamatest osadest – laulu- ja omaloomingu voorust.

Iga aastaga jääb osa võtvaid õpilasi vähemaks. Ettevalmistus on ajamahukas ja omalooming on habras formaat, väga isiklik. Ka motivatsioon pingutuseks on langenud demokraatia tingimustes (õpetaja surve pole enam moes, jääb vaid sisemine vajadus pingutada ja see sõltub suuresti indiviidist).

Aastate jooksul on olnud aktiivsemad õpetajad Eha Meidla (Rapla ÜG), Kulla Aavik (Märjamaa G), Aime Mäesalu (Kohila G), Lea Karjane (Kehtna PK) ja enamik õpetajaid on osa võtnud korra või paar. Diskussioon sel teemal tõi välja üldise ja hoogsa vaate – kui ikka leidub andekas õpilane, tuleb luua talle võimalus saada see kogemus arenguks ka osavõtuga olümpiaadist.

Urve Uusberg, Raplamaa muusikaõpetajate ainesektsiooni juhataja / foto: erakogu

