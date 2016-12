Uuel aastal saab taotleda madalapalgaliste tagasimakset

Alates veebruarist saab taotleda madalapalgaliste tagasimakset ehk madalapalgalisel täistööajaga töötajal tekib õigus saada tagasimakse tema poolt aasta jooksul tasutud tulumaksu ulatuses.

Madalapalgaliste tagasimakse kantakse inimesele üle kord aastas ja selle eesmärk on madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Juba praegu on võimalik e-maksuametis/e-tollis kontrollida, kas tingimused tagasimakse saamiseks on täidetud, tagastatav summa selgub pärast tuludeklaratsiooni esitamist. Praeguseks on tingimustele vastavust kontrollinud üle 18 000 inimese.

Tiina Normak, MTA maksude osakonna talitusejuhataja

