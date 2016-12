Vallavalitsus tekitab probleeme Raikküla mõisapargi taastamisel

Novembri keskel algasid Raikküla mõisapargi hooldustööd, mis nüüdseks hakkavad lõpule jõudma, kuid valla tegevus(etus) muudab projektiga jätkamise keeruliseks.

Oma aja ära elanud puud on maha võetud, kännud freesitud, kõik on valmis uusistutuseks. Selleks, et pargis saaks midagi tegema asuda, koostas MTÜ Raikküla Mõis kõigepealt pargi muinsuskaitse eritingimused. Seejärel taotleti KIK-i projekti kaudu raha pargi geoaluse ja hoolduskava koostamiseks. Hoolduskavva sai kirja pargi hooldusvajadus järgneva kümne aasta jooksul. Selle teoga pälviti Raplamaa Maakonnasipelga tiitel.

Kõik oleks justkui hästi, kui vaid ei oleks mõningaid agasid. Raikküla vald ei ole mõisa omanikele pargi projekteerimistingimusi andnud. Vald tunnistab, et neil puudub informatsioon, mil määral muinsuskaitse eritingimused mõjutavad Raikküla mõisa parki läbiva Raikküla keskuse tee kasutamist. Samas nõuab vald tervele pargile detailplaneeringut, millega pole nõus Ivo Lambing. Detailplaneering on tema sõnul asjakohatu, kuna pargi hooldusjuhend ei näe ette ühtegi sellist tööd, mis seda nõuaks.

Detailplaneeringut oleks vaja näiteks juhul, kui muudetaks maa kasutamise viisi, ehitataks maja või muudetaks inimeste harjumuspärast elukorraldust. Raikküla pargi projekteerimisega tegeleval Artes Terrael pole varem teiste mõisaparkide puhul detailplaneeringut vaja läinud.

Teehooldusega lõhuti pargi serva

Probleemid pargiga algasid sügisel, kui mõisapargi juures toimus intsident, mis mõisaomanike meele mustaks on ajanud. Nimelt kahjustati vallapoolse teehoolduse käigus ilma muinsuskaitseametiga kooskõlastamata alustaimestikku ja põõsaid ning kuhjati see koos pinnasega vaalu. Vald möönab, et vaatepilt pole ilus, kuid teeäärt vajutati madalamaks, et tagada teele kogunenud vee äravoolu.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

