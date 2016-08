Kooliaasta algus on liiklejate tähelepanelikkuse proovikivi

Taas on kätte jõudmas 1. september ehk tarkusepäev. Neile, kes alustavad kooliteed, on see väga tähtis ja kaua oodatud hetk. Algab aastatepikkune teekond täis uusi teadmisi ja iseseisvumist.

Raplamaal heliseb koolikell esimest korda 403 lapsele. Lisaks esimestele tundidele koolis, saavad paljud esimesed kogemused iseseisvast liiklemisest. Tuleb vastu võtta otsuseid, millel on väga oluline hind. Eriti olukorras, kus vastamisi seisavad laps ja sõiduk.

Sõidukijuhid peavad olema senisest ettevaatlikumad, eriti koolide läheduses. Sõite tuleks planeerida nii, et jaguks aega jalakäijaid ohutult üle sõidutee lasta, ja valida liiklemiseks ohutu kiirus. Esimestel koolipäevadel on politseinikud koolide läheduses selleks, et juhtidele meelde tuletada ohutut ja kõiki osapooli arvestavat liiklemist. Meil on abiks abipolitseinikud ja head koostööpartnerid.

Õppeaasta alguses käib politsei kohtumas 1. klassi õpilastega, et jagada neile kätte liiklusaabitsad. Koolis jagatavate teadmiste kõrval on väga oluline, et ka kodudes räägitaks läbi liikluse põhitõed. Hea on, kui lapsevanemad leiavad aega, et kodu- ja koolitee koos lapsega korduvalt läbi kõndida ning liikluskorraldust selgitada.

Kindlasti tuleks lapsele üle korrata, et sõidutee ületamine on kõige ohutum, kui kasutatakse ülekäigurada. Samas tuleks lapsele selgitada, et turvaline on ülekäigurajale astuda alles siis, kui sõidukid on juba kindlalt peatunud. Jalakäija on üldjuhul nõrgem pool, kes jääb Taaveti ja Koljati heitlust meenutavas olukorras pahatihti kaotajaks. Eriti puudutab see saabuvat pimedat aega, kus kergliiklejate nähtavus omandab kriitilise tähtsuse. Vali muusika kõrvaklappides ja sõrmede vahel töötav nutitelefon hämaratel sügisõhtutel ohutuse suurendamisele kaasa ei aita.

Palun vaadake üle oma kodune helkurivaru ja veenduge, et teie peres kasutatavatel jalgratastel on olemas vajalikud ohutusvahendid. Ärgem suhtugem liikluses toimuvasse ükskõikselt, vaid püüame ette näha ohte ja teha kõik endast oleneva nende ennetamiseks. Tasakaalukalt ja läbimõeldult liigeldes säästame nii end kui ka teisi liiklejaid paljudest probleemidest.

Ilusat kooliaasta algust!



Kristel Teets, Rapla politseijaoskonna noorsoopolitseinik/ illustreeriv foto: Siim Solman