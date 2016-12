Armastusest sündis turismitalu

Marje Schmidt (59) on tegus, lahke ja naeratav naine, kes teeb just seda, mida ta armastab. Ta on viimased kümme aastat olnud Luhtre turismitalu perenaine. Oma ettevõtliku loomusega on ta ka teistele silma jäänud. Nii valiti Marje detsembri alguses Raplamaa ettevõtlike naiste assotsiatsiooni poolt Raplamaa aasta naiseks.

Oma päritolult on Marje hoopiski Lõuna-Eesti juurtega. Koolis käis ta Elvas ja pärast seda elas Marje 30 aastat Tallinnas, sellest 12 aastat töötas ta Tallinna Prantsuse lütseumis. Aastal 2003 aga ristus tema tee Kaido Schmid­tiga, kelle kohta Marje ütleb, et temaga koos läheks maailma lõppu ka. Ühine tee tõi nad aga elama maale, Luhtre tallu.

Olles üles kasvanud teistsugusel maastikul ja elanud aastakümneid mere ääres, oli Marjel alguses raske leppida lameda maaga. “Tuled siia, mitte midagi ei ole. Ei ole mäge, kus suusatada, ühtegi küngast ka pole, kust alla lasta. Ma poleks iial maale elama tulnud, kui ma poleks Kaidoga kokku saanud. Ega ma ei olnudki maal väga käinud enne, siia tulles oli see nagu imede maa.“

Edu valem

Luhtre turismitalu hinnati sel aastal Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabelis turismiettevõtete kategoorias kümnendale kohale. “Tulemused on head, kuna ehitamine on järele jäänud ja majutuskohti on rohkem. Tore vaadata ennast seal järjekorras. Enesehinnangule annab see kõrge koht juurde, teadmise, et teed õiget asja. Kui alguses proovisime toetusi saada, siis öeldi, et see on vale koht, siia ei tule kedagi. Aga tegelikult on asukoht väga hea, 65 km nii Tallinna kui ka Pärnu,” sõnab Marje.

Mis on Marje arvates nende edu valem? “Edu valem on see, et me oleme teinud täpselt seda, mida me ise tahame näha, mitte seda, millega saaks raha teenida. Söök on ülioluline, ning mugavad, soojad toad ja et pererahvas ise suhtleb kliendiga. Need kolm on olulised asjad, pluss muidugi puhtus. Me paneme ka sellele suurt rõhku.”

Tekib küsimus, kas nii edukat turismitalu pidades puhata ka jõuab. Marje naerab ja sõnab: “Nüüd saan, võtsin sel suvel koka omale tööle. Seni tegin kõik ise. Nüüd on ikka tükk maad lihtsam.”

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

