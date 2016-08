Kooli eel õpetajatega, kellega siis veel

Kõik, kõik on uus septembrikuus! See ütlus sobib Käru põhikooli 1. septembri aktusele nagu rusikas silmaauku – maja saab üheteistkümne uue õpetajaga totaalselt värske hingamise.

Kuigi kõik üksteist uut õpetajat oleksid väärt persoonilugu, tutvusime neist lähemalt kahega, keda alates homsest ootavad ees uued teod ja näod. Suvi on Käru põhikooli uustulnukatele ning vanadele tegijatele hästi mõjunud. Koolihoone oli täidetud säravate silmade, laiade naeratuste ning pakatava energiaga.

Parasjagu oli koos õppenõukogu, see tähendas Käru mõistes nii uute kui ka staažikate õpetajate ühist laua taga istumist. Meil vedas, saime nad kõik ka ühele pildile. Alles kohapeal lepiti omavahel kokku, kes võiksid olla need õpetajad, kes minuga pikemalt juttu vestma tulevad. Valituks said 1. klassi õpetaja Anneli Kirspuu ning 3. klassi õpetaja Eve Kasela.

Naabervallast, Türilt

Anneli ja Eve tulevad mõlemad ühest kandist ja üldsegi mitte kaugelt – Türilt. Teineteistki tunnevad nad juba varasemast ajast. Anneli käib Kärus tööl rongiga, Eve mõnikord ka autoga. Käru on naiste arvates Türile tõeliselt lähedal, sest varem on tööle sõitmiseks läbitud pikemaid distantse. Nad mõlemad naudivad hommikust lühikest kohalejõudmise aega. Õpetajaks olemise kogemus on samuti mõlemal naisel juba varasemast, sellest aastast tõid aga otsingud mõlemad just Käru põhikooli.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

