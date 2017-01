Kuimetsa küla kultuurihing Külliki Evisalu

Kaiu valla, kuid eelkõige just Kuimetsa inimestele on Külliki Evisalu nimi ja nägu kindlasti tuttavad. Võrdlemisi väikeses Raplamaa külas veab aktiivne naine rahvamaja juhatajana sitkelt kultuuri­elu sedamööda, nagu võimalusi jagub.

Külliki (62) pelgab algul ideed olla nii-öelda suures pildis, anda ajalehele intervjuu ning poseerida fotograafi ees. Ta ütleb, et teeb oma tööd nagu iga teine ning ei tea, kas ta ikka on see õige inimene, kellest peaks kirjutama. Mõistan säärast eestlaslikku tagasihoidlikkust ning julgustan teda tõdemusega, et oleme varemgi isikulugusid just kultuuri­maja juhatajatest kirjutanud. Aktiivsed inimesed, kes teevad oma tööd armastuse ja kirega, on just need, keda peabki esile tooma. Toon välja ka tõsiasja, et Kuimetsas toimub võrreldes mõne muu külaga tõesti üllatavalt palju kultuurisündmusi.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

