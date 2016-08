Ametlik: Eesti meister naiskond kolib Raplasse

Viimasel kümnendil Eesti naiste korvpalli üheks valitsejaks olnud Audentese Spordiklubi naiskond, kes möödunud hooajal kandis 1182 Tallinn nime, kolib uuest hooajast alates Raplasse. Naiskonnast saab Rapla Korvpallikooli püramiidi osa ning ametlikuks nimeks FCR Media/Rapla KK.

Naiskond on viimase 10 hooaja jooksul võitnud 8 Eesti Meistritiitlit, osaledes eeloleval hooajal Eesti Läti-Ühisliigas, Naiste Balti liigas (BWBL) ning Eesti Meistri – ja karikavõistlustel.

Koduklubi ja nime vahetava naiskonna enamik põhilistest mängijatest ja treeneritest jäävad samaks. Treenerite pingil jätkab duo Howard Frier ja Gerly Kostla. Põhiraskust kannavad Eesti koondise mängijad Pirgit Püü, Laina Mesila-Kaarmann, Annika Köster, Marit Maaring; eelmise hooaja koosseisust jätkavad ka Ellen-Anett Põldmaa ja Glenda Tamar. Naiskonnaga liituvad noormängijad nii Raplast kui ka Tallinnast, võõrleegionärid Hollandist ja Valgevenest ning comebacki teeb korvpalliareenile suurte kogemustega Kerdu Arbet-Lenear. Naiskond hakkab treenima nii Tallinnas kui ka Raplas ning kodumänge peetakse Raplas Sadolin Spordihoones. Naiskonna managerina jätkab Rando Reining.

Rapla Korvpallikooli tegevjuht Jaak Karp näeb FCR Media/Rapla KK naiskonna loomises suurepärast võimalust pärast aastast pausi taaskord Raplasse meistriliiga tasemel naiskond tuua. „Rapla rahvas armastab korvpalli ning Eesti ja Baltikumi kõrgeimal tasemel kaasa lööv naiskond tekitab kindlasti palju huvi ja lisaväärtust meie korvpallisõpradele. Lisaks saab FCR Media naiskonnast suurepärane motivatsioon ja eeskuju meie tüdrukute korvpallipüramiidile,“ selgitas Karp FCR Media naiskonna ja Rapla Korvpallikooli ühinemise tagamaid.

Rapla Korvpallikooli ja meeskonna nimisponsori Avis Budget Grupi tegevjuht Alo Jürgenstein lisas, et Eesti tugevaima naiskonna liitumine Rapla korvpallikooliga lisab kindlasti sõbralikku konkurentsi, mis on edasiviivaks jõuks. “Usume, et meisternaiskonna mängud ja tulemused innustavad kindlasti nii noori korvpallureid kui ka tegelikult Avis Rapla meeskonda, sest uuel hooajal tuleb terve korvpalliperena täita korvpallisõprade ootuseid ning näidata võrdväärselt häid mängutulemusi,” sõnas Jürgenstein.

Küsimusele, miks Avis Budget Group loobus naiskonna nimisponsori staatusest, vastas Jürgenstein, et kuigi naiskonna nimi on FCR Media/Rapla KK, siis Avis Budget Group jätkab Rapla Korvpallikooli terviklikku toetamist ka sel hooajal, et nii noored kui ka meistriliiga võistkonnad saaksid Eesti korvpallile arengule hoogu anda.

Naiskonda 10 varasemat hooaega vedanud ja mänedžeri töö teinud Rando Reining kommenteeris hooajaeelset uudset olukorda järgnevalt: „Alustuseks tänan Audentese Spordiklubi pere, kellega on aastaid meeldivat koostööd tehtud. Kuna olude sunnil meie senine koostöö katkes, siis esimene klubi, kelle poole pöördusin, oli Rapla Korvpallikool. Kuigi nad on aastaid olnud meie naiskonnale konkurendiks, siis eriti viimastel aastatel on mulle sümpatiseerinud nende tegevus. Mul on väga hea meel, et meie naiskond sai liituda klubiga, mis on üks vähestest Eestis, kus meeste/noormeeste ja naiste/neidude korvpallile osutatakse võrdset tähelepanu – Eestis on see harukordne. Loodan ja usun, et suurepärased kohalikud fännid võtavad meid omaks. Loodetavasti õnnestub ühise koostöö tulemusena hooaja lõpuks meistritiitel korvpallipealinna tuua. “

FCR Media/Rapla KK naiskonna liidri, viimasel kolmel hooajal Eesti MV finaalseeria MVP-ks valitud Pirgit Püü jaoks on tegemist huvitava, mõnes-mõttes tagasi koju liikumisega. Raplamaalt Märjamaalt pärit ning noorteklassides Rapla Korvpallikooli võistkondades mänginud Püü ootab uut hooaega põnevusega: „Olen väga elevil uue hooaja eel. Otseloomulikult on minu jaoks Raplasse minek justkui koju tagasi pöördumine, sest just Raplast sai minu karjäär alguse, kuid veelgi enam ootan Rapla publiku eest mängimist. Viimastel aastatel ei ole just naiste mängudel publikut ehk piisavalt olnud, aga usun, et hea mänguga suudame Raplas mängudeks saali rahvast täis tuua. Loodan, et suudame ennast mängida Rapla fännide südametesse ja tänutäheks anname endast maksimumi, et tuua meistritiitel Raplasse.

Rapla KK