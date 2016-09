AVIS Rapla meeskonnaga liitub andekas sloveen!

AVIS Rapla korvpallimeeskond on sõlminud lepingu Sloveenia päritolu Domen Bratožiga. 23-aastane ja 189cm pikkune tagamängija, kes liitub Rapla meeskonna treeningutega käesoleva nädala neljapäeval, mängis viimased kaks hooaega Sloveenia klubis Tajfun.

2015/2016 hooajal mängis Bratož kõikides liigades kokku (Aadria liiga, Sloveenia liiga & Europe Cup) KK Tajfun Šentjuri eest 44 mängu, olles platsil keskmiselt 21.4 minutit mängu kohta. Teenitud mänguminutite jooksul viskas tagamängija keskmiselt ligi 8 punkti mängus, jagas 2.93 söötu ning tegi 1.66 vaheltlõiget.

Domeni noort korvpallurikarjääri ilustab 2014/2015. aastal KK Tajfuniga Solveenia meistrikstulemine. Meistritiitli võitmist võib pidada erakordseks saavutuseks Sloveenia liigas, sest aastast-aastasse on liigat valitsenud kaks suurt korvpalliklubi Union Olimpija ja Krka! Võidukal hooajal mängis Domen keskmiselt 22.2 minutit mängu kohta, viskas 7.87 punkti, võttis 3.29 lauapalli, jagas 2.84 söötu ning tegi 1.29 vaheltlõiget.

Eelmise hooaja lõpus kutsuti noor sloveen ka Sloveenia rahvuskoondisesse, olles 18 valitud mängija nimekirjas. Kahjuks tuli aga hüppeliigese vigastuse tõttu koondiselaager pärast kümnepäevast treeningprogrammi pooleli jätta.

Domen Bratož: “Mul on hea meel, et minu mängija karjäär jätkub Eestis. Ma loodan, et kohanen kiirelt uute meeskonnakaaslastega, treenerite ja liigaga. Lisaks sellele usun, et klubil saab olema edukas ja võituderohke hooaeg”.

AVIS Rapla nimisponsori AVIS Eesti tegevjuht Alo Jürgenstein rõhutas, et noore sloveenlase liitumine AVIS Rapla meeskonnaga on ühelt poolt vajalik tugi eelseisvaks hooajaks, sest noore, kuid juba hinnatud korvpalluri mänguoskused ja erinevate liigade kogemused annavad Rapla meeskonnale lisaväärtust, kuid samal ajal on sloveen kindlasti eeskujuks ka Rapla Korvpallikooli noortele, kes saavad tema kogemusest indu enda korvpallikarjääris edasipürgimisele.

Jaak Karp: “Domeniga kokkuleppele jõudmine on meie jaoks suur saavutus! Tegemist on mängijaga, kes on karastunud Aadria liigas, Sloveenia liigas ja eurosarjas. 2015. aasta kevadel tõusis ta vahetusmängijast rolli, kus vedas Taijfuni suure ja kuulsa Krka vastu poolfinaalist edasi finaali ja sealt edasi Sloveenia meistriks! See oli tõeline Sloveenia korvpalli Tuhkatriinu lugu. Tema mängutasemes ei ole kahtlust, nüüd tuleb ta vaid meie süsteemi sobitada.”

Rapla KK