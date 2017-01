Ilves ootab kevadet

Spordikülg ja pealkirjas Ilves. Mis see tähendab? Loomulikult seda, et juttu tuleb vibuklubist. Kevad sümboliseerib siinjuures nii tulevikku, muutusi kui ka sõna otseses mõttes kevadet.

Talv on vibusportlaste jaoks üsna igav aeg. Vähemalt laskmise mõttes on siselaskmine kordades rutiinsem kui suvine. Sisehooaeg algas muidugi erakordselt säravalt – Ree­na Pärnat tõi novembris koju ajaloolise MK-etapi pronksmedali. Samas on ilveslased alati suusatamist armastanud, nii et ega me kurda talve üle, kui välja arvata see, et lund võiks rohkem olla. Aga ootus on.

Vibuklubi Ilves / foto: Alice Võsu

