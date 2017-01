KoMo suusasarja esimene etapp lükkub edasi

Rapla maakonnas peetava KoMo suusasarja esimene etapp peaks kalendri järgi toimuma juba eeloleval laupäeval, 7. jaanuaril, kuid kesiste lumeolude tõttu jääb see ära.

Etapi korraldaja Peeter Tarvis ütles, et kui imet ei juhtu ning kiiresti paksu lumikatet maha ei saja, tuleb võistlus edasi lükata. Esialgu oli planeeritud esimene etapp sõita Järvakandis ning võistelda seal Rapla maakonna meistritiitli nimel vabatehnika eraldistardis lühikesel distantsil. Tarvis ütles, et kui vähegi võimalik, ei taheta ühtegi etappi ära jätta. Lahendus on tema sõnul etapid edasi lükata ja oodata sobivat lumikatet. Kokku on KoMo suusasarja peale planeeritud kuus etappi, millest viimane leiab praeguste plaanide järgi aset 18. veebruaril Paluküla terviseradadel.

KoMo rattaklubi juhatuse liige Ain Täpsi ütles, et praeguses olukorras tuleb tegutseda jooksvalt ning teha rajad valmis niipea, kui piisavalt lund on maha sadanud. Ta lisas, et kui vaja, peetakse osa etappe ka märtsis. 2016. aastal peeti kõik KoMo suusasarja etapid ära, kuigi jaanuaris tuli mõned neist edasi lükata. Kuid 2014. aastal jäid lumepuuduse tõttu pidamata kõik etapid. Tänavu on teine etapp planeeritud laupäevaks, 14. jaanuariks Pirgu terviserajale.

Siim Jõgis