Raplamaa JK pani aastale ideaalse punkti

Tartus A le Coq Sport spordimajas toimuval jalgpalli aastalõputurniiril saavutas Raplamaa JK esindusmeeskond II ja III liiga ühisturniiril esikoha.

Sealjuures alistati finaalis pärast 2:2 lõppenud normaalaega penaltitega 8:7 möödunud hooajal teises liigas mänginud Tallinna FC Forza.

Raplamaa JK ise lõpetas eelmise hooaja kolmanda liiga võitjana.

Eesti jalgpalli liidu aastalõputurniir on traditsiooniline võistlus, mis mängitakse minijalgpalli tingimustes – väiksemal väljakul ja väiksema arvu mängijatega ning lühendatud mänguajaga. Varasematel aastatel on see turniir toimunud Tallinnas Kalevi spordihoones, kuid tänavu viidi üle Tartusse. Raplamaa JK mängijaid see ei heidutanud.

Teise ja kolmanda liiga meeskondadele mõeldud turniiril võtsid nad esikoha, kuigi konkurentsis oli kuusteist võistkonda. Raplamaa JK vastased C-alagrupis olid Pärnu JK Vaprus, FC Tartu ja EMÜ SK – just sellises paremusjärjestuses lõppes alagrupiturniir.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 28. detsembri Raplamaa Sõnumitest