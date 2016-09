Rasham Suarez tegi Avis Rapla särgis debüüdi

Avis Rapla värske täiendus ääremängija Rasham Suarez (USA/Puerto Rico) tegi meeskonna eest debüüdi, kui hooaja-eelsel Leedu turniiril tuli vastu võtta kaks suurt kaotust.

Laupäeval, 10. septembril kaotas Rapla 83:123 Šiauliai meeskonnale. Suarez viskas selles mängus 25 ning Sven Kaldre 27 punkti. Tõele au andes sõitis Avis Rapla esindus Leetu kõigest kuue mängijaga. Lisaks Suarezele ja Kaldrele olid nimekirjas veel Marek Ruut, Karl Johan Lips, Gregor Ilves ja Kristjan Voolaid. Osa Avis Rapla mängijaid on praegu seotud Eesti ning Thomas van der Mars Hollandi koondisega.

Pühapäevases matšis tuli tunnistada Neptunase paremust 115:57. Suarez ütles, et need mängud andsid hea võimaluse noorematele meestele ennast proovile panna. Samuti oli see tema enda jaoks esimene kokkupuude Euroopa korvpalliga. Pikemat intervjuud Rasham Suarezega loe Raplamaa Sõnumite 14. septembri numbrist.

Siim Jõgis / Foto: Siim Solman