Spordiveteranide koondis 35

Esimene spordiveteranide koondis Eestis loodi Pärnus 1967. aastal, nii et poole sajandi tähistamine seisab lähemal ajal ees. Paljudes rajoonides juba tegutsesid spordiveteranide ühingud ja idee oma koondisest hakkas idanema ka Raplas.

Oma koondis sai teoks 1981. aasta detsembris. Organisaatorid olid Rapla tolleaegse spordikomitee esimees Eva Riisalu, spordiveteranid Oskar Uudeküll, Oliver Puri, Leili Kaas, Mati Kukk, Richard Tammeväli, Jaan Sulg, Olev Sassian, Endel Asser. Rapla Spordiveteranide Koondise asutamisega avardusid sportlastel ja kehakultuurlastel, kel aastaid üle 40, võimalused proovile panna oma võimeid ja võrrelda end eakaaslastega spordiradadel nii kohalikel üritustel kui ka Eesti ulatuses. Valiti juhatus ja revisjonikomisjon, võeti vastu põhikiri, moodustati spordialakomisjonid, koostati (ja koostatakse siiani) aastaürituste plaan.

Koondisse astus 88 inimest. Aastate jooksul on osalejate koosseis muutunud, täienenud, praegu on nimekirjas 305 liiget. 35 aasta jooksul on koondises harrastatud paljusid alasid – vaadake vaid aastaürituste kava. Alates 2006. aastast saab koondise liikmeks astuda juba 35. eluaastast. Vanusegruppideks jagunemine viie või kümne aasta kaupa oleneb sellest, mis tasemel ja mis ala võistlustest (kohalik või vabariiklik) osa võetakse.

Veteranide probleem on see, et 35 ja 40 a vanusegrupis on osalejaid vähe ja vabariiklikele võistlustele on raske võistkonda kokku saada. Spordipäevadele ja suusavõistlustele on kutsutud ka lapsi, kes oma osavõtuga on lisanud võistlustele sära.

Koondise juhatuse liikmed on organisatsioonilise tööga püsinud Eesti veteranide koondiste paremiku hulgas. Aeg on edasi läinud. On saanud tavapäraseks, et Rapla veteranid osalevad rahvusvahelistel võistlustel. Ja mitte ainult võistlevad, vaid nopivad ka kõrgeid autasusid.

Leili Kaas / foto: erakogu

