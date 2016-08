Arutelud hooldekeskuse ümber jõudsid olulise tähiseni

Rapla vallavolikogu arutas 25. augusti istungil Raplasse rajatava hooldekeskuse küsimust, mis on õhus olnud juba pikalt. Valla eelarvestrateegia kinnitamisega jõuti olulise tähiseni, sest sinna läks kirja, et hooldekeskuse rajamine kaetakse valla enda vahenditest.

Volikogu esimees Tarmo Lukk avaldas istungil heameelt, et selle otsusega jõudis lõpule kolme kuu pikkune aruteluperiood. Samas selgitas Lukk, et see ei tähenda, justkui ei otsiks vald enam edaspidi hooldekeskuse projektile lisarahastust. “Otsime küll,” sõnas Lukk. Eelkõige loodetakse toetust leida Euroopa Liidu fondidest. Välistatud pole ka erakapitali kaasamine.

Sisuliselt tähendab see volikogu otsus, et Rapla vald jätkab hooldekeskuse projekti elluviimiseks lisarahastuse otsimist, kuid kui seda ei leita, ollakse valmis kulusid katma oma eelarvest. Hooldekeskus rajatakse praeguste plaanide kohaselt Rapla haigla kõrval asuvale kinnistule. Projekteerimisega loodetakse ühele poole saada 2017. aastaks ning ehitus peaks alguse saama aastal 2018.

Siim Jõgis