Juba mitu nädalat on olnud selge, et ETV kannab otseülekandena üle 24. detsembril Rap­la kirikus toimuva jõuluõhtu jumalateenistuse. Õhus on olnud ka võimalus, et sellest võtab osa Eesti president Kersti Kaljulaid, kuid nüüd võib üsna julgelt öelda, et ta ei tule.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

