Juuru ja Kehtna valisid esindaja valimiskogusse

Siim Jõgis.



Laupäeval, 24. septembril toimuvatel presidendivalimistel esindab Juuru valda volikogu esimees Sirje Endre ning Kehtna valda volikogu liige Eno Hermann.

Mõlemas omavalitsuses toimusid esindajate valimiseks erakorralised volikogu istungid kolmapäeval, 7. septembril. Sirje Endre ütles, et tema ei soovi avaldada, millise kandidaadi poolt ta oma hääle annab. Ta lisas, et volikogus oli sel teemal pikalt juttu, mille tulemusena otsustati, et seda ei pea avalikult välja ütlema. Kehtna vallavolikogu esimees Katrin Velleste ütles, et praegu ei saa ühegi kandiaadi toetamisest rääkida, sest neid ei ole veel üles seatud. “Enne presidendivalimisi toimub meil korraline volikogu istung, kus me seda arutame. Oma soovituse anname kindlasti Eno Hermannile kaasa,” sõnas Velleste.