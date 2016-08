Käru järve päev hõlmas esmakordselt Raplamaa ohutuspäeva

Viimased üksteist aastat ei ole 20. augusti hommikupoolik olnud Käru järve ääres kaugeltki vaikne ja rahulik aeg. Mängud lastele, etendused ja võistlused – tegelikult on see ennelõuna alati kulgenud väga aktiivselt. Õhtu on see-eest rahulikum, mõtisklevam ja paneb rõhku meeleolu loomisele, millele aitavad kaasa nii muusikud kui ka ilutulestik.

Taasiseseisvumispäeval tä­histatav Käru järve päev on oma 11-aastase ajalooga kujunenud Käru valla jaoks märgilise tähtsusega sündmuseks, võimalik, et kõige tähtsamaks terve aasta jooksul. Eesti mastaabis on see täiesti unikaalne. Kuskil mujal ei tähistata 20. augustit nii järjepidevalt ja paikaloksunud traditsioonidega kui Käru järve ääres.

Igal aastal kannab seda üritust sarnane ülesehitus, kuid korraldajad püüavad ka midagi uut lisada.

Siim Jõgis / foto: Alice Võsu

