Keda näevad Raplamaa reformierakondlased erakonna juhina?

Laupäeval, 7. jaanuaril valivad Reformierakonna liikmed erakonnale uue juhatuse koosseisu ja juhatuse esimehe. Swissotel Tallinn konverentsikeskuses toimuval üldkogul saavad kõik erakonna liikmed anda hääle ühele juhatuse liikmeks pürgivale kandidaadile ning ühele esimehe kandidaadile.

Juhatusse pürgib kolmkümmend kaks ning esimehe kohale kaks reformierakondlast. Esimehe kandidaadid on teatavasti Hanno Pevkur ja Kristen Michal. Raplamaa Sõnumid uuris kuue kohaliku reformierakondlase käest, kumba kandidaati nemad toetavad. Kolm vastanut ütlesid oma eelistuse välja, kuid kolm jätsid selle enda teada, viidates, et tegemist on salajase hääletusega. Küsimuse esitasime väljavalitud reformierakondlastele neljapäeva, 5. jaanuari ennelõunal.

Ain Täpsi Reformierakonna MKO juhatuse liige Ei ole veel otsustanud

Enno Alliksaar Järvakandi vallavolikogu liige Hanno Pevkur

Meelis Välis Vigala vallavolikogu esimees Hanno Pevkur

Anneliis Kõiv Kohila vallavolikogu liige Ei ole veel otsustanud

Erika Reinumägi Kaiu vallavanem Ei soovi avaldada

Erik Horn Rapla jooksuklubi esimees Hanno Pevkur

Kõik Reformierakonna liikmed saavad oma hääled anda e-hääletusel või kohapeal. Elektrooniline eelhääletamine lõpeb neljapäeval, 5. jaanuaril kell 18.

Siim Jõgis