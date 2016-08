Kehtna lasteaed Siller sai kingituseks ainulaadse põrandamängu

MTÜ Aga Mina algatusel ja koostöös päästeameti, maanteeameti, Elroni ja teiste organisatsioonidega on valminud uudne väikelaste vigastuste ennetamiseks loodud õppevahend – põrandamäng „Aga mina“. Päästeameti toel kingiti põrandamäng üheteistkümnele Eesti lasteaiale. Nende hulgas võttis kingituse vastu ka Kehtna lasteaed Siller.

Põrandamängu „Aga mina“ teeb eriliseks see, et mängu abil õpetatakse lastele, kuidas vältida põletusi, mürgistusi ja kukkumisi, kuidas käituda erinevates liiklusolukordades ning kuidas tagada vee- ja tuleohutus. Põrandamäng on loodud koostöös erialaspetsialistidega ning selle eesmärk on vältida teadmatusest põhjustatud õnnetusjuhtumeid.

Stina Andok / foto: Alice Võsu

