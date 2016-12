Kehtnakandi saab reaalsuseks

Kehtna ja Järvakandi valla juhid allkirjastasid kolmapäeval, 28. detsembril Lokuta puhkekeskuses ühinemislepingu. Kaks valda ühinevad haldusreformi käigus järgmise aasta sügisel peale kohalike omavalitsuste valimisi. Nii Kehtna kui Järvakandi vallavolikogu olid ühinemislepingu varasemalt heaks kiitnud.

Lepingule andsid pidulikult allkirja Kehtna vallavanem Indrek Kullam, volikogu esimees Katrin Velleste, Järvakandi vallavanem Mart Järvik ja volikogu esimees Peeter Kustmann. Mart Järvik ütles allkirjastamisele eelnenud kõnes, et see leping võimaldab mõlemat keskust – Järvakandit ja Kehtnat – võrdselt elus hoida. Rapla maavanem Tõnis Blangi sõnum mõlema valla juhtidele oli, et antud tingimustes oli Kehtna ja Järvakandi ühinemine ainuõige otsus. “Tegelikult on mõte kahe valla ühinemisest vähemalt 15 aastat vana. Nüüd on see teoks saamas,” ütles maavanem.

Lepingu kohaselt hakkab loodav omavalitsus kandma Kehtnakandi nime. Selle variandi hindasid kõige paremaks rahvaküsitlusel osalenud inimesed mõlemas vallas. Siiski ei soovinud kumbki vallavanem seda nime veel kivisse raiuda – selles osas võib muudatusi tulla. Loodava omavalitsuse territooriumil elab praegu ligikaudu 5700 inimest.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman