Kodanike ühingu Avalikult Riigireformist pöördumine

Raplas loodi kodanike ühing Avalikult Riigireformist, et Vabariigi Valitsus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) alluvuses olev Maanteeamet tunneks enda vastas läbirääkijana organisatsioonilist jõudu.

Mittetulundusühingu Avalikult Riigireformist esmane ülesanne on peatada Maanteeameti reform sellisel kujul. Üleskutseks on: „Me elame siin ja praegu, me tahame riigilõivu tasudes teenuseid kohapeal!”

Asutatud kodanike ühingu huvi ja eesmärgid on:

– kodanikualgatuse korras aidata kaasa ning seista kodanikele vajalike teenuste säilimise ja kättesaadavuse eest Eesti kõigis piirkondades. Koondada kogukondi, huvigruppe ja organisatsioone tagamaks Eesti Vabariigi pikaajaline tasakaalustatud areng;

– taastada ja säilitada Maan­teeameti liiklusbüroode toiminud võrgustik;

– riigireformide kavandamisel lähtuda regionaalsetest vajadustest ja eripärast, arvestades ja kaasates kogukondi ning huvigruppe;

– muutusi ja reforme planeerides on aluseks faktipõhised uuringud, teaduspõhine lähenemine, kogukondi sisuliselt kaasav, aus ning läbipaistev tegevus.

Ärgake, inimesed Raplamaal ja Eestis! Lõpetage see manipulatsioonide ja valede kuulamine ning avage oma silmad!

See, mis meie riigi ja rahvaga tehakse, ei ole riigi juhtimine, vaid tegu on suutmatusega riiki ning protsesse juhtida.

Me ei lase viia ellu ühepoolseid reforme ja tunnistada, et üks ametkond Eesti Vabariigi Valitsuse heakskiidul lõpetab Raplamaal ja edaspidi ka mujal Eestis meie lastele, ettevõtjatele ja elanikkonnale eluliselt vajalike teenuste kättesaadavuse.

Meile on MKM-i ja Maanteeameti poolt vastatud, et me ei saa protsessidest aru ning eksitame avalikkust Rapla ARK (ametliku nimega Maanteeameti Rapla teenindusbüroo) büroo osas.

Inimesed! See ju pandigi kinni – suleti! Pärast vastumeetmeid omavalitsusjuhtide ja ettevõtjate poolt avati see ühel päeval nädalas, siis kahel ja lõpuks, 17. augustil Raplas toimunud avaliku arutelu järgselt ka kolmandal päeval, kuid Raplamaa ja Rapla elanikkonnale vajalikke teenuseid ei saa sealt tänaseni, järjekorrad eksamitele on 2-3 kuu pikkused ning lõppu pole näha! Nelja endise kogemustega töötaja asemel on tööle jäänud üks.

Maanteeamet kordab oma vastustes, et minge üle e-teenustele ja kõik on kättesaadav. SEE ON PUHAS DEMAGOOGIA!

Ainult e-teenuseid Rapla büroo täna pakubki – see tähendab, et selle, mida Raplas kohapeal pakutakse, saabki e-teenustena kätte, kuid meie räägime täna nendest teenustest, mis MEILT ÄRA VÕETI ja mida ei ole Raplas taastatud.

Raplamaa elanikkond ja ettevõtjad käivad alates registri sulgemisest ehk reformi algusest vajalikke teenuseid hankimas üle Eesti, kuna kohapeal ei ole neid olemas.

Maanteeameti väitel saab registrieelseteks teenusteks broneerida aja ja spetsialisti Raplasse kohale kutsuda – SEE EI OLE PÄDEV! Neid lihtsalt ei saa ja tuleb minna kas Paidesse, Sauele või Pärnusse.

Järgmise avaliku arutelu kutsume kokku kolmapäeval, 28. septembril Rapla kultuurikeskuses, kuhu ootame esindajaid Maanteeametist ja MKM-ist, maavanemaid, ettevõtjaid, autokoolide esindajaid, kodanikke ja huvigruppe.

Asutajate nimel Margus Jaanson