„Kodutunne“ tuli Raplamaa perele appi

Kehtna vallas Eidaperes elab perekond, kelle elu pole olnud just kõige kergem. Kanal 2 saade „Kodutunne“ tõttas perele appi ning aitas neil ehitustöödega mõnevõrra paremini jalule saada.

6.-8. septembril võis Eidaperes Tiigi tänaval näha kirjut “Kodutunde” märgistusega bussi. Ringi sebisid tuttavate nägudega töömehed ja -naised, mõnel õlal kaamera ja käes suur mikrofon. Kolmel päeval käisid saate „Kodutunne“ võtted. Tõtati appi 11-aastasele tüdrukule ja tema emale. Pere kahetoalises korteris said uue ilme kolm ruumi, üks neist kooliealise tüdruku tuba. Veel renoveeriti vannituba ning tualettruum, paigaldati õhksoojuspump ja soojustati seinad.

Teatavasti sõidab saate meeskond appi peredele, kelle kohta on neile kiri laekunud. Saatejuht Signe Lahtein ütles, et paljudel juhtudel on murekirja saatjateks kas sõbrad, naabrid, sugulased, lapsed või vahel harva valla töötajad, aga Eidaperes tegi seda pereema Maaris ise.

„Inimene esimese šoki pealt kirjutas,“ ütles ta. Korterit käidi vaatamas natuke rohkem kui kuu aega tagasi, ehitustöid tehti kolmel päeval hiliste õhtutundideni välja.

Konfliktne elu

Kui me Eidaperre jõudsime, paigaldasid töömehed parasjagu teise korruse seinale õhksoojuspumpa. Pererahvast ennast kohal ei olnud, sest ehitustööde pärast polnud võimalik korteris elada. Ema ja tütar olid end seniks sisse seadnud lähedal elavate sõprade juures. Saatejuht Signe oli see, kes meile põgusalt rääkis perest, kellele appi tõtati ja miks seda tehti.

