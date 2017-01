Kohila vald suhtub kaevandamishuvisse ettevaatlikult

Kohila vald lükkas tagasi Rail Balticu jaoks maavara kaevandada sooviva ettevõtja uuringuloa taotluse, nõustudes samas teise ettevõtja sooviga uurida metsateede ehituseks vajalikku maavara.

Kohila vallavanem Heiki Hepner ütles, et otsuseid mõjutas eeskätt võimalike kaevanduste mõju sotsiaalsele keskkonnale ehk see, kui kaugele need jääksid elamutest. Mõlemad ettevõtjad, FIE Olar Järvloo ja OÜ Metsakohin soovivad maavara uurida ja kaevandada Lümandu külas, esimene neist Sutlema küla servas, teine lääne pool. Detsembri lõpus peetud istungil arutas ja hääletas Kohila vallavolikogu mõlema ettevõtja geoloogilise uuringuloa taotlust.

OÜ Metsakohin soovib uurida põhjavee tasemest kõrgemal asuva kruusa ja liiva kvaliteeti, mahtu ja kaevetingimusi, et soodsa tulemuse korral seda edaspidi kaevandada ja kasutada metsateede ehitusel ja remondil. Ettevõttele kuulub ka paar tuhat hektarit metsa. Metsakohin oli oma taotlusega Kohila vallavolikogus juba teist korda. Vahepeal vähendas ta soovitud uuringuruumi pindala kahe kolmandiku võrra, piirdudes nüüd vaid veidi enam kui kuue hektariga. Samuti jääb uurimissügavus nüüd kuue meetri piiresse varasema 15 asemel.

Vivika Vesk i/ foto: Siim Solman

Loe pikemalt 4. jaanuari Raplamaa Sõnumitest