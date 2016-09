Kolmapäev on taas Raplamaa Sõnumite päev. Ilmub värske number ja TRE Raadio hommikuprogramm on Sõnumite päralt. Seekord vallutavad stuudio Siimud, et heita pilk lehele, maakonaas ja maailmas toimuvale. Ole meiega kolmapäeval alates 7.30 interneti vahendusel või raadiosagedusel 97.3MHz.

Jaga: