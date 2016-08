Ly Seppel-Ehin pälvis Võtikvere raamatuküla kirjanduspreemia

Rapla kirjanik, tõlkija ja luuletaja Ly Seppel-Ehin nimetati Võtikvere raamatuküla peol luuletaja Elise Rosalie Auna nimelise kirjanduspreemia laureaadiks.

Kirjanduspreemia loojad kirjanik Imbi Paju ja kunstnik Lilli-Krõõt Repnau ning kirjanduspreemia eelmise aasta laureaat, kirjandusteadlane Leena Kurvet-Käosaar tõstsid esile Ly Seppel-Ehini tegevust luuletajana, haruldastest keeltest tõlkijana, kultuuririkastajana ning elu ja ühiskonna mõtestajana läbi kirjanduse ja psühholoogia.

Luuletaja Elise Rosalie Aun (1863-1932) oli oma ajastu üks tunnustatumaid kirjanikke ja luuletajaid. Tema luules oli valdav armastuse ja looduse teema. Aun elas 1888-1890 Võtikvere mõisas.

Seppel-Ehin on kirjanduspreemia saamise eest väga tänulik. Hetkel on tal käsil Soome kirjaniku ja psühhoterapeudi Tommy Hellsteni järjekordse teose tõlkimine. Hellsten on käesoleval ajal Skandinaavia tunnustatuim vaimsetel teemadel kirjutav autor. Ly Seppel-Ehin paneb kokku ka luulekogu, mis koosneb Andres Ehini parimatest luuletustest.

Helerin Väronena / foto: Siim Solman

Loe lisaks Meenutusi islamlikest kommetest tõlkija pilguga Mai lõpul oli Rapla kultuurikeskuse Valgre toas huvitav koosviibimine. Tõlkija Ly Seppel-Ehin rääkis oma kogemustest ja tähelepanekutest seoses kultu...