Maakonnaliin Rapla – Ohulepa muutus osaliselt nõudeliiniks

Alates 2. jaanuarist tuleb inimestel, kes soovivad sõita maakonnaliinil nr 14 Ohulepalt Raplasse, helistada eelmisel päeval bussifirmasse, et sõidusoovist teada anda. See tähendab, et buss sõidab marsruudi nõudeosa ainult siis, kui on reisijaid.

Nõudeosa hõlmab marsruudi Rapla – Ohulepa 3,9 kilomeetri pikkust lõiku liini lõpus, kus on vähe sõitjaid ja nende seas ei ole kedagi, kes seda liini järjepidevalt kasutab.

Rapla maavalitsuse ühistranspordi peaspetsialist Raivo Kont-Kontson ütles, et sellise otsuse tingis reisijate vähene huvi. Ta tõi näite, et eelmisel aastal tegi buss sellel liinil 104 sõitu ning vedas kolmkümmend reisijat. Kont-Kontson selgitas, et alates 2. jaanuarist tuleb reisijal Ohulepa peatusest bussile mineku soovist teada anda, helistades eelneval tööpäeval Hansa Bussiliinid AS-i infotelefonile. Kui reisija soovib sõita aga Raplast Ohulepa peatusesse, siis ette helistama ei pea, vaid piisab bussijuhile märku andmisest.

Tegemist on esimese nõudeliiniga Rapla maakonnas. Kont-Kontson selgitas, et mujal maakondades on nõudeliine kasutatud ning mitte ainult lõpp-peatuste puhul, vaid ka vahepeatustel, kui bussil on tarvis sissepõige teha. Rohkem nõudeliine Raivo Kont-Kontsoni sõnul Rapla maakonnas plaanis avada ei ole. “Päris huupi me ei tegutse. Jälgime, mis liinidel toimub ning teeme muudatusi ainult vajadusel,” selgitas ta.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman