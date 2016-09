Maanteeameti Rapla teenindusbüroo kolis uuele aadressile

Eelmise nädala algul kolis Maanteeameti Rapla teenindusbüroo (suupärasemalt Rapla ARK) Rapla riigimajja, kus kliente teenindab endiselt üks töötaja. Eksamite järjekorrad ulatuvad kahe kuu taha.

6. septembril oli Maanteeameti Rapla teenindusbürool Rapla riigimajas esimene tööpäev. Eile, 13. septembril olid büroo endises asukohas Savi tänaval inimesed segaduses. Raevunud kodanikud kirusid kõva häälega Eesti Vabariiki selle eest, et vajalikud teenused kaotatakse ning toimivad süsteemid lõhutakse.

Segadust jätkus ka aadressil Tallinna maantee 14, kus üks klientidest end B-kategooria sõidueksamile soovis registreerida. Selgub, et septembri ja oktoobri sõidueksamite ajad on täielikult broneeritud ning novembri kohta ei ole isegi klienditeenindajal informatsiooni. „Mida ma nüüd siis teen?“ küsis murelik klient. Kui aga B-kategooria teooriaeksamile aega soovinud kliendile teatati, et oodata tuleb kolm nädalat, loobus too ja otsustas pöörduda Saue teenindusbüroosse. Kuigi Rapla teenindusbüroo on lahti kolmel päeval nädalas, saab nii B-kategooria sõidueksamit kui ka teooriaeksamit teha vaid kord nädalas, teisipäeviti.

E-teeninduses registreerida pole võimalik

Rapla teenindusbürooga seotud muudatuste tegemisel on Maanteeameti esindajad palju rõhunud sellele, et väga suur osa toiminguid on võimalik teha e-teeninduse keskkonnas. Praegu ei ole aga autokooli õpilastel võimalik end e-teeninduses eksamitele registreerida

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 14. septembri Raplamaa Sõnumitest