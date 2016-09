Märjamaa, Kullamaa ja Vigala said valmis ühinemislepingu

Märjamaa ja Vigala vald on haldusreformi kontekstis pidanud Läänemaal asuva Kullamaa vallaga ühinemisläbirääkimisi suve algusest peale. Teisipäeval, 13. septembril toimunud töökoosolekul jõuti nii kaugele, et kõigi valdade delegatsioonide liikmed kiitsid ühinemislepingu praeguse versiooni heaks.

Märjamaa vallavanem Villu Karu ütles, et edasi läheb see kolme vallavolikogu töölauale, kus see kas vastu võetakse või tagasi lükatakse. Karu avaldas lootust, et Märjamaa volikogus võiks esimene lugemine olla 20. septembril, kui peetakse korralist istungit. Vigala volikogu esimees Meelis Välis ütles, et ka tema loodab, et leping läbib Vigalas esimese lugemise septembri jooksul.

Kaugeleulatuvaid järeldusi ei maksa siiski lepingu valmimisest teha. Kullamaa vald on samal ajal pidanud ühinemisläbirääkimisi ka Lääne-Nigula suunal. Ka seal on ühinemisleping valmis ning ootab volikogu liikmete hinnangut.

Kullamaa vallavolikogu esimees Einar Pärnpuu ütles, et Lääne-Nigulaga on see protsess isegi kaugemale jõudnud. “Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saame korraldada rahvaküsitluse ja esitada sinna kaks ühinemislepingut,” sõnas Pärnpuu.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman