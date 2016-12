MTÜ Raplamaa Naiste Tugikeskus sulgeb uksed

MTÜ Raplamaa Naiste Tugikeskus on otsustanud alates uuest aastast uksed sulgeda, sest edaspidiseks toimetulekuks ei jagu riigi eelarvest raha.

Viimased kaks aastat on Eesti naiste tugikeskuste teenuste pakkumiseks eraldatud rii­gieelarvest 500 000 eurot. Sellele lisandus 2015.aastal ühekordne toetus Norra kuningriigi programmist „Kodune ja sooline vägivald“ suuruses 187 207 eurot. Sel aastal saadi lisaks riigieelarvele sama programmi raames toetust 204 000 eurot. (Seega on tugikeskuste tegevuseks saadud kahel aastal vastavalt 687 207 ja 704 000 eurot). Uuenenud ohvriabi seadusega hakkab tugikeskuste rahastamine toimuma järgmisel aastal ainult riigieelarvest ning läbi sotsiaalkindlustusameti. Norra kuningriigi rahad lõppesid.

Teenuse katteks on sotsiaalministeerium otsustanud järgmisel aastal rahastada naiste tugikeskusi 620 000 euroga, ehk riigieelarvest eraldatav summa on 120 000 eurot rohkem kui kahel varasemal aastal.

MTÜ Raplamaa Naiste Tugikeskuse töötaja Stina Andok ning MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskuse juhataja Riin Pudakevitš on ühisel seisukohal, et sellise summaga kvaliteetset teenust abivajajatele pakkuda võimalik ei ole ning seetõttu sulgevad mõlema maakonna tugikeskused uksed. 2015. aastal toimetas Rap­lamaa tugikeskus 44 661 euroga. Selle aasta algul saadi Järvamaa allüksuseks ning Järvamaa sai Raplamaal toimetamiseks 26 630,32 eurot, mille sees on nii baasraha kui nõustamisraha. Pudakevitš ütles, et seda on kindlasti ühe maakonna jaoks väga vähe.

Mariliis Vest / foto: jp.lt/

Loe pikemalt 28. detsembri Raplamaa Sõnumitest