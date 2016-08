Naiste rollist, riiklusest ja reformidest Raikküla kärajatel

Kahel augustikuu päeval, 23. ja 24. augustil võis Raikkülas kohata inimesi, kel soov ja tahe rääkida kaasa, arutleda, kärada või lihtsalt kuulata arutelusid teemadel, mis puudutavad meie ajalookäsitlust, pärimust ja ühiskonnas aktuaalseid probleeme.

23. augustit alustasid naiste kärajad, et rääkida naiste rolli muutumisest aja jooksul ja sellega kaasnevatest probleemidest. Kokku olid tulnud väga erineva taustaga naised. Ürituse läbiviija oli Egge Kulbok-Lattik, kes on Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi teadur.

Naiste kärajate eesmärk oli välja kaevata eelkristlik vorm naise rollist, luua naistele lugu, mis ei lähtuks baltisaksa kirjutistest, mis esitlesid naisi alaväärsena. Kuna me ei tea, millised olid ammusel ajal toimunud kärajad, tuli ka see nii-öelda leiutada. Kärajate tõlgendamisel tuleb olla loominguline.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

