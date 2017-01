Naiste tugikeskuse teenusega jätkab maakonnas MTÜ Eluliin

MTÜ Rapla Naiste Tugikeskus sellest aastast enam vägivallaga kokku puutunud naistele senises mahus tugiteenust pakkuda ei saa, sest riigieelarvest ei jagunud tugikeskusele raha. Teenust hakkab Rapla maakonnas osutama MTÜ Eluliin.

MTÜ Rapla Naiste Tugikeskus tegutses MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus allüksusena. 2015. aastal saadi maakonnas tegutseda 44 661 euroga, eelmisel aastal sai Järvamaa Raplamaal teenuse pakkumiseks 26 630,32 eurot, mille sees oli nii baas- kui ka nõustamisraha. MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus juhataja Riin Pudakevitš ütles, et seda on ühe maakonna jaoks väga vähe ning tööd sai korraldada vaid selliselt, et Raplas oli üks inimene praktiliselt miinimumpalgaga tööl, kaht töötajat palgata ei olnud võimalik.

Lisaks võtsid Järvamaa tugikeskuse töötajad enda peale osa Rapla valveid, et ühel inimesel oleks võimalik puhata. Elus püsiti Pudakevitši sõnul tänu sellele, et nii Rapla- kui ka Järvamaa töötajatel kui vabatahtlikel oli suur missioonitunne ja abiandmiseks panustati väga palju oma aega.

Selle aasta hankes pakuti MTÜ-le Rapla Naiste Tugikeskus toimetulemiseks vajamineva 48 881 euro asemel 26 876 eurot. Selle raha eest ei näe ei Rapla tugikeskuse juhataja Stina Andok ega Pudakevitš võimalust teenusega senisel moel jätkata. Mõlemad tugikeskused sellest aastast teenust samas mahus pakkuda ei suuda.

Mariliis Vest

