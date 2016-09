Omavalitsused valmistuvad presidendivalimisteks

Kuna kolmes voorus ei õnnestunud Riigikogul Eestile uut presidenti valida, langeb see vastutus nüüd valimiskogule. See koosneb Riigikogu 101 liikmest ning 234-st kohaliku omavalitsuse volikogu esindajast.

Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus vastavalt Eesti vabariigi põhiseadusele ning Vabariigi Presidendi valimise seadusele presidendi valimiseks kokku valimiskogu Estonia kontserdisaali laupäeval, 24. septembril algusega kell 12. Iga Rapla maakonna vald paneb valimiskogusse välja ühe esindaja. Osas omavalitsustes on valijamees valitud, enamikus ootab see otsus siiski veel langetamist. Tagumine tähtaeg oma valijamees välja panna on 17. september.

Neljas Raplamaa omavalitsuses on praeguseks selge, kes neid valimiskogusse esindama läheb.

Siim Jõgis

