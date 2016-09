Rapla õhus oli Särinat

Esimene Rapla Uus Teatri- ja Muusikafestival Särin on edukalt selja taga. Kunagise autobaasi ruumides end sisse seadnud Kultuuriklubi Baas kahel laval astus üles enam kui 15 artisti, kes ühel või teisel viisil Raplamaaga seotud.

Avasõnadest jäi kõrvu Mari Tammari jutt unistustest. 11 aastat tagasi tekkis Maril ja Särina peakorraldajal Maili Metssalul soov luua Raplasse oma koht, kus saaks üritusi korraldada ja oleks mõnus kohvik. Ja soov täituski. Mari tänas Mailit meelde tuletamast, et unistused võivadki täituda. Särina avahelide au kuulus Mitte-Riinimanda Noortekoorile, Urve Uusbergi dirigeerimisel. Kava looja oli Pärt Uusberg.

Olen tahtnud aastaid Mari Jürjensi (Pokinen) kontserdile jõuda, nüüd sain selle võimaluse. Mari muusikas on minu jaoks midagi sellist, mis paneb märkama pisikesi hetki elus. Tema muusika on nii lihtne ja armas ning nii väga hinge puudutav. Aegu tagasi kujutas Maili Metssalu ette, et just selles ruumis, kus asus Särina suur lava, toimuvad kontserdid. Ja Maril oli au olla selles ruumis esimene esineja. See oli ka esimene kontsert, kus Mari lapsed teda laval nägid.

Helerin Väronen / foto: Siim Andrespok

