Rapla valla võimuvankri ees vahetatakse hobuseid

Eelmisel neljapäeval, 18. augustil esitas Rapla vallavanem Ilvi Pere tagasiastumisavalduse. Vallavolikogu võimuses on see homme kinnitada või tagasi lükata.

Oma tagasiastumist põhjendab Ilvi Pere sellega, et tema jaoks on üks valitsemisperiood ehk nelja aasta pikkune tsükkel, täis saanud. Pere viitab sellele, et võttis vallavanema ameti vastu 2012. aasta augustis ja leidis nüüd, et võiks anda võimaluse ka uuele inimesele. „See töö on olnud väga koormav ja väsitav, aga mul ei ole midagi häbeneda, kohustusi üle andes võin valijatele kinnitada, et enamus lubadusi on täidetud või on töös,“ ütles Ilvi Pere selgituseks.

Valla juhtimisest ta päriselt eemale jääda ei kavatse, jätkab volikogu liikmena ja loodab, et saab panustada ka mõne komisjoni, näiteks hariduskomisjoni kaudu. Uue vallavanemana näeb Ilvi Pere praegust abivallavanemat Kalle Toometit: „Kalle on kolme siin töötatud aastaga tõestanud, et on valla probleemidega väga hästi kursis ja saab selle kohustusega hakkama.“

Vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Ain Täpsi on Ilvi Pere tagasiastumist kommenteerides napisõnaline: „Inimese tahet tuleb austada.“ Täpsi ei usu, et vallavanema vahetumine mingeid erilisi probleeme valla ellu võiks tuua.

Tõnis Tõnisson / foto: Siim Solman

