Rapla vallavanema kohusetäitjaks sai Kalle Toomet

Rapla vallavolikogu rahuldas 25. augusti istungil senise vallavanema Ilvi Pere tagasiastumisavalduse. Kuni uue vallavanema valimiseni määrati kohusetäitjaks senine abivallavanem Kalle Toomet.

Ilvi Pere töötas Rapla vallavanemana neli aastat alates 2012. aasta augustist kuni 25. augustini 2016. Ta ütles neljapäevasel volikogu istungil, et need neli aastat olid sisukas aeg. “Mul on hea meel, et sain seda tööd teha. Suund oli selline, mida mina kodanikuna näha tahaksin,” sõnas ta. Pere jätkab Rapla vallavolikogu liikmena.

Kalle Toometi ametiaeg vallavanema kohustäitjana võib jääda üsna lühikeseks, kui teda just selle ameti peale täiskohaga ei valita. Volikogu erakorraline istung on neljapäeval, 1. septembril ning siis valitakse uus vallavanem. Abivallavanema koht jääb esialgu tühjaks. Volikogu esimees Tarmo Lukk ütles, et see loodetakse täita mõnel korralisel volikogu istungil.

Siim Jõgis