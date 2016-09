Rapla Vesiroosi gümnaasiumi juurde ehitati välijõusaal

Rapla Vesiroosi gümnaasiumi juurde, skatepargi ja kõnnitee vahelisele muruplatsile ehitati välijõusaal, kus võivad treenida kõik huvilised.

Rapla valla heakorraspetsialisti Sirle Sule sõnul tuli projekti rahastus rahandusministeeriumi määratud riigieelarvelisest toetusest Rapla terviseraja trenažööride soetamiseks. Välijõusaali idee pakkusid välja tänaseks juba RVG vilistlased Geir Stint ja Martin Lapin, kes ka Hooandja kaudu välijõusaali tarbeks toetust kogusid. Toetust sealt kahjuks ei saadud.

Sule sõnul on väljak peamiselt kavandatud street workout (tänavatreening) väljakuna, kus on oma ala tõsistel harrastajatel võimalik treenida. Samas on võimalik välijõusaali kasutada ka võimlemisväljakuna koolitundide läbiviimiseks või lihtsalt harrastajatel võimlejatel.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

