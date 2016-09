Raplamaa 2017. aasta kalender kogub Hooandjas hoogu

Juba jaanuari algusest on käinud nobe töö Rapla maakonna 2017. aasta kalendriga, mis sellel korral ühendab korvpalli ja pärimuskultuuri, sest kannavad mõlemad Raplamaa identiteeditunnet ja koha vaimu.

Kalendrist leiab 12 fotot, mis on lavastatud Raplamaa kihelkondadest üles kirjutatud pärimuspalade (vanasõnade, rahvakalendri tavade ja regilaulude) järgi. Fotolavastused on tehtud Rapla maakonna eri paigus, näiteks Paluküla Hiiemäel, Velise Sillaotsa talumuuseumis, Puraviku Tuuleveski Sepikojas jne. Kõiki neid erinevaid paiku ja stsenaariume ühendavad aga Avis Rapla võistlusvormis korvpallimängijad, kes on sattunud pärimusmaailma ning sellest täie tõsidusega osa võtavad. Nõnda võib kohata meeskonna liikmeid tegemas sepatööd, punumas korvi või tähistamas mõnda rahvakalendri tähtpäeva.

Mari Tammar / foto: Siim Solman

