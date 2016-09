Raplamaa Haigla tervishoiutöötajad osalevad hoiatusstreigis

20. septembril toimub üleriigiline tervishoiutöötajate hoiatusstreik, mille eesmärk on pöörata tähelepanu asjaolule, et tervishoid vajab suuremat rahastamist tagamaks patsientidele vajalik ravi.

Eesti Arstide Liidu vahendusel jõudis SA Raplamaa Haigla juhtideni teave, et ka Rapla haigla töötajad osalevad hoiatusstreigis teisipäeval, 20. septembril. Hoiatusstreik kestab üks tund, kella 9-10.

SA Raplamaa Haigla ülemarst Aili Laasner ütles, et plaanilist tööd selleks ajaks haiglas ei kavandata, kuid erakorralised vastuvõtud ja erakorraline kliiniline töö jätkub.

Stina Andok