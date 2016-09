Nüüdsest on kolmapäeva hommikuti kuhjaga põhjust lülitada oma transistor TRE Raadio lainele, sest kolmapäeva hommikut sisustavad nüüd Raplamaa Sõnumid. Kolmapäevasel lehe ilmumispäeval on stuudios Raplamaa Sõnumite asisest meeskonnast inimesed, et heita valgust värsketele leheuudistele Raplamaa Sõnumitest, aga ka palju kaugemalt. Hommikul kohtume!

