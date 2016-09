Stina Andok.



Juhuslik mööduja avastas teisipäeval, 6.septembril kella 7 ajal hommikul Rapla kesklinnas asuvast parklast noormehe surnukeha.

Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroo pressiesindaja Heiko Leesmenti sõnul tegid sündmuspaigale saabunud politseinikud kindlaks, et tegemist on 20-aastase kohaliku mehega. Noormehe hukkumise põhjuse väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust.